Абай облысы құрылғалы бір жылда не өзгерді?

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Новое время
Наша история
Мужской разговор
Специальный репортаж
Без прикрас с Айгуль Мукей
Наш Продукт
Фокус внимания
En Aqyldy
Новости
Выпуски новостей
Политика
Бизнес
Общество
Культура
Hi-tech
Центральная Азия
План нации
Здоровье
ТВ программа
LIVE
Онлайн трансляция - Казахстан
О канале
Контакты
Творческий совет
Архив
Архитектура Казахстана
Беседа о культуре
Богатство наследия
Близкие соседи
Важные даты
Вне времени
Вкусный Казахстан
Вопрос к эксперту
Восточный винтаж
Добро пожаловать в Казахстан!
Документальное кино
Загадки времени
Загадки истории
Золотая Орда
Золотые хиты Казахстана
Из древности до наших дней
Интервью дня
Искусство в лицах
КазАрт
Казахстан.От края до края
Казахстан: воздушные прогулки
Как это сделано?
Квест по Казахстану
Кен дала
Концерт
Кокпар. Конь – важнейший представитель царства домашних животных
Литературный клуб
Мой день в Казахстане
Музейные истории
Мы
Наедине с природой
Народное творчество
Наша Победа
Наши
Новое поколение
О Важном с Ляззат Шатаевой
Общий дом
Одаренные дети
Открытый разговор
Пандемия и бизнес
По следам предков
По Центральной Азии
Привет, Казахстан!
Прославленное искусство
Путешествие по Центральной Азии
Разговор с Природой
Сделано в Казахстане
Спортивная нация
Сородичи
Стартапы
Стоп Ковид
Тайны великой степи
Терра Инкогнита
Точки соприкосновения
Хроники пандемии
Цвета Азии
Школа кочевников
Flashback
Otandastar
Saryarka: The Cradle of Civilization
QAZAQ LIFE. Дарабоз с Сарой Токтамысовой и Жандарбеком Булгаковым
Qazaq LIFE. Готовим с Айнур Турсынбаевой
QAZAQ LIFE. Сән с Баян Максаткызы
QAZAQ LIFE. Дәстүр с Тамарой Асар
30-летие Независимости
Повестка дня
Tangy Fresh
Tangy Fresh
Саяхат Time
Q-бизнес
Обзор мундиаля
Просто финансы
Клиника
Есть вопросы
Честное журналистское расследование
Krivosheev.live
Казахстанский бренд
ПроFashion
Qazaq Cinema
Сіз білесіз бе?
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05.06.2023, 21:48
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Абай облысы құрылғалы бір жылда не өзгерді?
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