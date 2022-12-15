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  • 15.12.2022, 16:30

Казахстан и ОАЭ договорились совместно защищать инвестиции

Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты  договорились взаимно защищать инвестиции. Соглашение между правительствами двух стран о поощрении и защите капиталовложений ратифицировал Сенат.  Документ предусматривает расширение двустороннего партнерства, которое уже достигло образцового уровня. Так  с  участием капитала ОАЭ  у нас зарегистрировано 371 юрлицо. 22 проекта стоимостью более  5 миллиардов долларов находятся на различных стадиях реализации. В целом, за первое полугодие 2022-го  инвестприток в республику вырос  сразу вдвое, составив 128 миллионов долларов. С 2005 года объем капиталовложений ОАЭ в Казахстан достиг  почти  3 миллиардов долларов.

Кайрат Омаров, первый заместитель министра иностранных дел РК:

- Соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности, а также предсматривает защиту от принудительного отчуждения путем предоставления доступа к международному арбитражу, обеспечивает справедливое и равное отношение правительств зарубежных стран к иностранным капиталовложениям. Кроме того,  соглашение способствует улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного, торгово-экономического сотрудничества между странами.

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