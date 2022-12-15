Казахстан и ОАЭ договорились совместно защищать инвестиции

Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты договорились взаимно защищать инвестиции. Соглашение между правительствами двух стран о поощрении и защите капиталовложений ратифицировал Сенат. Документ предусматривает расширение двустороннего партнерства, которое уже достигло образцового уровня. Так с участием капитала ОАЭ у нас зарегистрировано 371 юрлицо. 22 проекта стоимостью более 5 миллиардов долларов находятся на различных стадиях реализации. В целом, за первое полугодие 2022-го инвестприток в республику вырос сразу вдвое, составив 128 миллионов долларов. С 2005 года объем капиталовложений ОАЭ в Казахстан достиг почти 3 миллиардов долларов.

Кайрат Омаров, первый заместитель министра иностранных дел РК:

- Соглашение предусматривает создание правовых рамок для сотрудничества путем закрепления гарантий прав инвесторов при осуществлении ими инвестиционной деятельности, а также предсматривает защиту от принудительного отчуждения путем предоставления доступа к международному арбитражу, обеспечивает справедливое и равное отношение правительств зарубежных стран к иностранным капиталовложениям. Кроме того, соглашение способствует улучшению инвестиционного климата и дальнейшему развитию взаимовыгодного, торгово-экономического сотрудничества между странами.