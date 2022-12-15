Парламент Казахстана ратифицировал соглашения с Узбекистаном и Туркменистаном по ликвидации ЧС

Казахстан будет сотрудничать с Узбекистаном и Туркменистаном в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соглашения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС ратифицировали депутаты сената парламента республики. Документы позволят сторонам обмениваться опытом в сфере прогнозирования и подготовки населения к действиям при угрозе и возникновении ЧС. Также они включают в себя возможность обучения специалистов в области гражданской защиты в учебных заведениях. Вместе с тем, будет предоставляться и помощь при ликвидации крупных происшествий на территории сторон. Аварийно-спасательные формирования смогут пересекать государственную границу и ввозить спецтехнику в случае возникновения чрезвычайной ситуации в странах-участницах договора.