Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 7,3%

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС растет. За 10 месяцев 2022 года он составил почти 23 миллиарда долларов. Это на 7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, сообщает Бюро национальной статистики. В целом, с начала года экспорт товаров составил свыше 7 миллиардов 700 миллионов долларов. Отмечу, в общем объеме внешнеторгового оборота нашей страны с государствами Объединения большую долю занимает Россия, затем следуют Кыргызстан, Беларусь и Армения.