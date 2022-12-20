1,2 трлн тенге инвестировали в Астану в 2022 году

Свыше одного триллиона 200 миллиардов тенге инвестиций привлекла столица Казахстана в 2022 году. Больше всего средств было вложено в строительный сектор – 53%, остальные – в сферы транспорта, складирования, промышленность. По данным акимата Астаны, главный город страны занимает лидирующие позиции по объему капиталовложений в жилищное строительство; второе место - в несырьевой сектор; третье - в основной капитал. Отмечу, на сегодня в столице на стадии проработки находится шесть проектов с иностранным участием на сумму 100 млрд. тенге. Это заводы по производству электродвигателей, кондитерских изделий, детского питания, а также современные складские комплексы.