Поток прямых инвестиций в Казахстан вырос на 28%

Казахстану за первое полугодие 2022-го удалось привлечь порядка 14,5 миллиардов долларов инвестиций. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 28 %. Основная доля капиталовложений пришлась на Нидерланды, США, Швейцарию, Бельгию, Россию, Сингапур, Китай, Южную Корею, Францию ​​и Великобританию. Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил замминистра иностранных дел республики Алмас Айдаров. Он выразил надежду, что по итогам года Казахстан сможет увеличить объемы привлеченных прямых иностранных инвестиций в экономику страны почти вдвое - до 24- миллиардов долларов. А через 7 лет и вовсе довести показатель до 150 миллиардов в американской валюте. Сейчас по словам представителя внешнеполитического ведомства, Казахстан проводит активную инвестполитику за рубежом, с начала года проведены переговоры с более чем трёмя тысячами компаний.

Алмас Айдаров, заместитель министра иностранных дел РК

- Это вылилось в 2700 встреч, которые были проведены на центральном уровне нашими коллегами из других министерств. То есть отрасли отдельно по каждым своим заинтересованностям проводили встречи и далее уже отработаны инвесторы. Которые наиболее заинтересованы, проводят так называемые сайт-визиты в регионы и обсуждают уже реализацию проектов с региональными властями. В этом году мы ожидаем по итогам года реализацию не менее 40 проектов. 36 проектов введены уже в эксплуатацию.