В Казахстане внедрят новую модель управления агломерациями

Проект закона, предусматривающий их развитие, и сопутствующие документу поправки одобрил Парламент страны. Его депутатам представил министр Нацэкономики Алибек Куантыров. По словам главы ведомства, законопроект разработан с учетом международного опыта в рамках поручения Главы государства. Он предусматривает внесение изменений сразу в 5 законов и два кодекса - земельный и бюджетный. Как отметил Алибек Куантыров, в качестве центров «агломераций» будут определены Алматы, Астана, Шымкент и возможно другие областные центры с населением более 500 тысяч человек. Новая модель управления также предполагает создание местных советов как площадок для взаимодействия акиматов города и прилегающий области для решения конкретных вопросов. Координировать развитие агломераций будет уже республиканский совет при Правительстве. Кроме этого, предусматривается, что реализацию генпланов, а также архитектурно-строительную политику пригородных зон будут контролировать акиматы Астаны, Шымкента и Алматы. У последнего может появиться право внешнего заимствования для финансирования проектов, в преимуществе – зелёных.

Алибек Куантыров, министр национальной экономики РК:

- Это в основном будут зелёные проекты. В частности, можно организовать зеленый транспорт между городом Алматы и пригородной зоной, что раньше было сложно сделать. Данные займы будут строго привлекаться в раках лимита, который устанавливается Правительством, в частности Министерство Национальной экономики соответствующий лимит для внешнего и внутреннего заимствования устанавливается и согласовывает его с Минфином. Самое главное условие – это внешние займы будут предоставляться в национальной валюте – тенге.