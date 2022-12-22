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В Казахстане внедрят новую модель управления агломерациями
  • 22.12.2022, 16:41

В Казахстане внедрят новую модель управления агломерациями

Проект закона, предусматривающий их развитие,  и сопутствующие документу  поправки одобрил Парламент страны. Его  депутатам представил министр  Нацэкономики Алибек Куантыров. По словам главы ведомства, законопроект разработан с учетом  международного  опыта в рамках поручения Главы государства. Он предусматривает  внесение изменений сразу в 5 законов и два кодекса  -  земельный и бюджетный. Как отметил Алибек Куантыров, в качестве центров «агломераций» будут определены Алматы, Астана, Шымкент и возможно другие областные центры с населением более 500 тысяч человек. Новая модель управления также предполагает создание местных советов как площадок для взаимодействия акиматов города и прилегающий области для решения конкретных вопросов. Координировать развитие агломераций будет уже республиканский совет при Правительстве. Кроме этого, предусматривается, что реализацию генпланов, а также архитектурно-строительную политику пригородных зон будут контролировать акиматы Астаны, Шымкента и Алматы. У последнего может появиться право внешнего заимствования для финансирования проектов, в преимуществе – зелёных.

Алибек Куантыров, министр национальной экономики РК:

- Это  в основном будут зелёные проекты.  В частности, можно организовать зеленый транспорт между  городом Алматы и пригородной зоной, что раньше было сложно сделать. Данные займы будут строго привлекаться в раках лимита, который устанавливается Правительством, в частности Министерство Национальной экономики соответствующий лимит для внешнего и внутреннего заимствования устанавливается и согласовывает его с Минфином.  Самое главное условие – это внешние займы будут предоставляться в национальной валюте – тенге.

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