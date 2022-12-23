Новые подходы по решению проблем моногородов утвердили в Правительстве РК

На заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики рассмотрены планы по развитию моногородов. Так, для них будет увеличен ежегодный лимит бюджетных средств. Средства пойдут на проведение капитального ремонта жилфонда и инфраструктуры. Также активизируют работу по реализации новых инвестпроектов. В моногородах на сегодня сформирован пул из 86 «якорных» проектов на сумму свыше 2 трлн тенге. Там собираются запустить предприятия в горно-металлургической и химической промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, машиностроении. Напомню, сегодня в республике насчитывается 27 моногородов. Объем промышленного производства в них за последние 6 лет превысил 11 трлн-ов тенге – это третья часть от общего показателя по стране.