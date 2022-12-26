Казахстан готов поставлять в Пакистан товары на 411 млн долларов
Казахстан готов поставлять на рынок Пакистана до 80 видов товаров на сумму свыше 411 млн долларов. Об этом стало известно на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между нашей страной и Исламской Республикой в Исламабаде. Отечественные предприниматели заинтересованы в отправке зерновых и бобовых культур, растительного масла, макаронных, мучных и кондитерских изделий, а Пакистан намерен поставлять плодоовощную продукцию. По итогам заседания межправительственной комиссии было подписано девять документов. Отмечу, за прошлый год товароборот между двумя странами увеличился в два раза и составил свыше 95 млн долларов. Однако, за 10 месяцев 2022-го двусторонняя торговля снизилась на 8,2%.