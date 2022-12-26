Экспортные показатели Казахстана за январь-октябрь стали рекордными

Наша страна получила за внешние поставки отечественной продукции более 71 миллиарда долларов. По данным аналитиков Энерджипром, по-прежнему, нефть и металлы остаются главными экспортными товарами страны. За продажу «черного» золота за рубеж за 10 месяцев этого года республика выручила больше 41 миллиарда в американской валюте. Это, отмечают эксперты, на 59% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Главными импортёрами казахстанской нефти традиционно являются европейские страны. Почти треть экспорта в стоимостном выражении пришлась на Италию, свыше 9% — на Нидерланды и более 5% — на Францию. Среди ключевых покупателей также оказались Южная Корея и Китай. В десятку главных экспортных товарных позиций также вошли продукты чёрной и цветной металлургии, такие как ферросплавы, медь и цинк. Что касается каменного угля, то Казахстан значительно расширил географию поставок этого товара — с 12 до 29 стран. И на продаже этого вида топлива республика заработала вдвое больше — 819 миллионов долларов.