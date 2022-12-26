Более 90 тыс. легковых авто произвели в РК с начала 2022 года 

В Казахстане сразу на четверть выросло производство транспортных средств. Всего за 11 месяцев этого года в стране их выпустили почти 100 тысяч единиц. Львиную долю заняли легковые автомобили, их произвели за январь-ноябрь чуть больше 90 тысяч. Рост за год составил 32%. Оставшаяся малая часть приходится на грузовики, автобусы и прочую спецтехнику. По данным Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана, основной процент производства транспортных средств приходится на костанайский завод. Там с начала года было выпущено более 60 тысяч машин. Еще одно предприятие, расположенное в Алматинской области, увеличило свое производство на 47 % - до 33 тысяч авто. В целом, совокупная стоимость выпущенной за год автомобильной продукции оценивается экспертами в более чем 1 триллион тенге.