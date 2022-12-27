РК задействует МФО для развития канализационных очистных сооружений

Казахстан задействует международные финансовые организации для развития канализационных очистных сооружений. К слову, такой механизм планируют применить для строительства и реконструкции КОС в 26 крупных городах страны. На эти цели потребуется более 400 млрд долларов. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Каирбек Ускенбаев.

По его словам, реализацию проектов намерены проводить поэтапно до 2028 года. Средства под госгарантию будут предоставляться сроком до 15 лет. Возврат займов планируется из двух источников – тариф и субсидии из республиканского и местного бюджетов.

Каирбек Ускенбаев, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

– Утверждена методика отбора проектов строительства, реконструкции, модернизации КОС; разработан проект приказа о внесении изменений в Правила субсидирования затрат субъектов естественных монополий. В октябре текущего года проект нормативного правового акта одобрен республиканской бюджетной комиссией. Заседанием рабочей группы по сотрудничеству с международными финансовыми организациями от 9 декабря текущего года одобрено выделение средств технического счета для поддержки 5 проектов Евразийского банка реконструкции и развития.