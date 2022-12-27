Почему игроки выбирают БК Ubet?

У любителей беттинга в современном мире есть широкий выбор контор для игры, и новичкам на рынке довольно непросто выдержать конкуренцию с именитыми компаниями. Однако букмекеру Ubet это успешно удается делать.

Компания уже успела заручиться симпатией многотысячной аудитории. И для этого ей понадобилось соблюсти ряд важных условий – предоставить игрокам широкую линию событий на различные виды спорта, создать удобный сайт для игры и разработать мобильные приложения для Android и iOS, но главное – у Ubet есть преимущество перед конкурентами в виде разнообразной бонусной программы. И отзывы игроков свидетельствуют о том, что последний фактор – один из главных залогов успеха конторы.

Начнем с функционала сайта Ubet kz и удобных мобильных приложений компании. В них есть все, что необходимо для удобного использования игроками и быстрого заключения пари. Понятное меню, удобный личный кабинет, позволяющий оперативно отыскать необходимую информацию – будь то история ставок или прогресс отыгрыша бонуса. А в качестве дополнительных функций от Ubet стоит отметить «школу ставок», в которой можно ознакомиться с основными принципами беттинга на различные виды спорта, и регулярно обновляющуюся ленту новостей – как из мира спорта, так и из мира беттинга.

Но все же главными преимуществами БК Ubet (https://betonmobile.kz/bukmekerskaya-kontora-ubet) являются многочисленные бонусы, предлагаемые клиентам компанией. Здесь есть и бонус на первый депозит, размер которого достигает 100 тысяч тенге, и специальные бонусы, приуроченные к проведению крупных спортивных турниров, и индивидуальные «презенты» для игроков – например, фрибеты в их день рождения.

Отдельно отметим возможность получения фрибетов с помощью промокодов. Например, по промокоду BETON можно получить бесплатную ставку на сумму до 5000 тенге. И что самое важное – этот фрибет бездепозитный, то есть для его получения не нужно специально пополнять баланс вашего счета.

Нельзя обойти стороной и предложения букмекера, касающиеся кэшбэков. Игрокам, которые в какой-то из периодов времени испытывают трудности с успешными пари, всегда готовы компенсировать их ставки в виде частичного возврата средств. Это может быть как ежемесячный кэшбэк, размер которого достигает 20% от суммы ставок, так и кэшбэк на ставки типа «экспресс». В последнем случае сумма возвращенных денег достигает 30%, что является весьма внушительной компенсацией.