Более половины инвестиций ЕАБР направят в Казахстан в 2023 году

В 2023 году более половины инвестиций Евразийского банка развития направят на реализацию проектов в Казахстане. В приоритетные отрасли экономики страны планируется вложить еще порядка 1,1 млрд долларов. Средства пойдут на такие проекты, как модернизация ТЭЦ-3 Алматы, строительство электростанции на базе парогазовой установки в Туркестанской области, а также строительство ВЭС в Жамбылской и Костанайской областях.

Всего в рамках пятилетней стратегии Банк планирует выделить не менее 3,8 млрд долларов. Об этом сообщили в финансовом институте. Там отметили, что, таким образом, ЕАБР выступит драйвером привлечения частных и стратегических соинвесторов в нашу страну.

Суммарно, по оценкам аналитиков, ЕАБР сможет привлечь в экономику Казахстана более 10 млрд долларов. В числе ключевых направлений инвестирования – «зеленая» и социально ответственная экономика, продбезопасность, инфраструктура, достижение «Целей устойчивого развития ООН», а также продвижение казахстанского экспорта.

Отметим, в 2022 году банк реализовал проекты в сфере промышленности, продовольствия, транспорта, ВИЭ и в финансовом секторе.