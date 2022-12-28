Казахстанские автодороги приведут в нормативное состояние

В Казахстане планируется привести 100% республиканских дорог и 95% дорог местной сети в нормативное состояние, а также модернизировать 52 автомобильных пункта пропуска к 2025 году. Об этом говорится в отчете Правительства по итогам развития страны.

Одна из главных задач на следующий год – избавиться от импортозависимости. Этой цели намерены достичь в рамках Плана обеспечения продовольственной безопасности страны до 2024 года. Также Казахстан совместно с Азербайджаном, Турцией и Грузией работает по синхронному устранению «узких» коридоров транзитных перевозок. Для этого были созданы «Дорожные карты». Кроме того, принята программа развития экспортоориентированных производств до 2026 года. Всего в этом году осуществлен запуск 160 проектов на сумму 2 трлн тенге.

В целом при выходе их на проектную мощность совокупные объемы производства составят около 1,7 трлн, из них экспорт – 1,1 трлн в национальной валюте. В течение года Правительством также проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан. По 62 из них удалось достичь конкретных результатов.