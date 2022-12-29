На 4% ускорится экономика РК в 2023 году

Экономика Казахстана продолжит расти в 2023 году. По оценкам экспертов, в среднем на 4%. Об этом сообщает ранкинг кз. Несмотря на геополитическую ситуацию и глобальные потрясения, динамика ВВП нашей страны сегодня находится в благоприятной зоне. Аналитики ссылаются на положительные итоги макроэкономического развития страны 2022 года. К примеру, за 11 месяцев темп роста отечественной экономики составил 2,7%.

Внешнеторговый оборот за январь-октябрь увеличился сразу на треть, достигнув 111 млрд долларов. Показатели же экспорта и вовсе выросли почти наполовину, а инвестиции в основной капитал увеличились на 13%.

Эксперты считают, что повысить показатели экономического развития позволит поддержка со стороны налогово-бюджетной политики. Также положительное влияние окажет рост выпуска в обрабатывающих отраслях, строительной сфере, секторе услуг в результате эффекта по продвижению 10 национальных проектов.