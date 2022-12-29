Цифровой банк профессионалов дорожной отрасли создадут в Казахстане. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны. Как отметили в ведомстве, это поможет решить острый дефицит квалифицированных работников.

В информационную систему будут внесены студенты и выпускники вузов, а также действующие инженеры, мастера, проектировщики и другие специалисты дорожного строительства.

В базе цифрового справочника будут отражены сведения о категории и стаже специалистов, а также учтены их навыки, сертификаты. На данный момент Казахстанским дорожным научно-исследовательским институтом разработан прототип системы, получено авторское право. Заполнение базы планируется начать в 2023 году.