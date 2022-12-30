Животноводческий комплекс построят в ВКО

В Уланском районе Восточно-Казахстанской области построят животноводческий комплекс, который должен стать крупнейшим в регионе.

Здесь планируют разводить до 14 тысяч голов свиней под строгим ветеринарным и экологическим контролем.

Проект обсудили на общественных слушаниях с местными жителями: животноводческий комплекс даст работу 1800 сельчан, а кроме того, инвестор обещает ежегодно вкладывать по меньшей мере 20 миллионов тенге в развитие села.

Комплекс должен стать современным вертикально интегрированным предприятием полного цикла. Уже на первом этапе здесь будут производить более 60 тысяч тонн мяса ежегодно.

Восточный Казахстан граничит с Россией и Китаем. У этого региона большой экспортный потенциал. Произведённую здесь сельхозпродукцию можно выгодно продавать и в Юго-Восточную Азию и в Восточную Европу.