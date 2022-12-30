Регулирование цен на газ продлили в Казахстане

Действие приказа о регулировании цен на газ в Казахстане официально продлили еще на полгода. Соответствующие изменения были внесены в приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

Документом предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории страны до 30 июня 2023 года.

Следует отметить, что регулирование цен на сжиженный газ было введено с января 2022 года по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Согласно документу, предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС варьируются от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Срок действия приказа истекает 1 января следующего года.