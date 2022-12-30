Нацбанк РК обозначил приоритеты на 2023 год

Стабилизация инфляции – одно из приоритетных направлений Нацбанка на будущий год. Для обеспечения ценовой стабильности главный фининститут страны перешёл к ужесточению денежно-кредитной политики. Об этом в интервью отечественным изданиям заявил председатель банка Галымжан Пирматов.

По его словам, в следующем году Казахстан продолжит и дальше политику гибкого курсообразования. С этой целью Нацбанк будет повышать эффективность валютного рынка, а также обеспечивать поддержание золотовалютного резерва Республики.

Глава монетарного регулятора подвел также итоги уходящего 2022 года. Он отметил, что в стране вводятся эффективные меры, упрощающие кредитование субъектов малого и среднего бизнеса. Однако они будут носить временный характер до 2024 года.

По словам Пирматова, в стране реализуются механизмы по увеличению субсидирования ставки вознаграждения по кредитам в рамках программы «Экономика простых вещей» в приоритетных отраслях экономики до семи лет. В этой работе принимают участие все заинтересованные госорганы.