Алихан Смаилов озвучил новые задачи для Правительства РК

Рост экономики на 4%, снижение инфляции в 2 раза и привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме более 24 млрд долларов. Такие задачи ставит для себя Правительство Казахстана на 2023 год. Об этом на первом в новом году совещании кабмина сообщил Алихан Смаилов.

По его словам, усилится общая координация работы центральных и местных исполнительных органов, а также структурные преобразования. Также более пятисот функций Правительства передаются ведомствам и акиматам. А значит – усиливается самостоятельность министров, все текущие отраслевые вопросы будут приниматься их приказами.

Кроме того, новые задачи стоят и перед Министерством индустрии после передачи ему части функции от Минэкологии после реорганизации. Ведомству, по словам Смаилова, необходимо привлекать инвестиции в освоение недр и завершить ввод в промышленную эксплуатацию единого банка данных геологической информации.