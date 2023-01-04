МИД РК: Приток иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 18%

Инвестиции в экономику Казахстана стремительно растут. За январь-сентябрь 2022 года они увеличились на 18% и превысили 22 млрд в американской валюте. Показатели трёх кварталов за прошлый год сравнили с объёмом инвестиций за весь 2021 год и озвучили в Министерстве иностранных дел.

По данным ведомства, увеличение притока зарубежных капиталовложений наблюдается сразу в несколько секторов отечественной экономики. Первую строчку занимает обрабатывающая промышленность. Туда было направлено 4 млрд 900 млн долларов. Рост составил почти 37%. На более чем 32 с половиной процента увеличились инвестиции в оптовую и розничную торговлю, составив почти 4 млрд долларов. На 20% выросли иностранные вложения в сферу транспорта и логистику, на 12% – в горнодобывающую промышленность.

Отметим, в ТОП-10 стран-инвесторов, по данным отечественного внешнеполитического ведомства, по-прежнему, входят Нидерланды, США и Швейцария, а также Бельгия, Россия, Южная Корея, Китай и Франция.