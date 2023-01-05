Нацбанк: В РК вырос индекс деловой активности

В Казахстане возросла деловая активность. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Национального банка Рустем Оразалин. Однако, несмотря на этот показатель, индекс, по-прежнему, находится в отрицательной зоне.

По итогам прошлого месяца он составил 49,2 пункта. Лучший показатель за счет увеличения объемов новых заказов и продукции был зафиксирован в производственной сфере. Он равен 50,4 баллам. Небольшое увеличение показателя отмечено также в строительной отрасли. В остальных секторах индекс не достиг отметки в 50%.

А в горнодобывающей промышленности деловая активность снизилась за счет уменьшения объемов производства, снижения уровня занятости и увеличения сроков поставок. Что касается бизнес-климата, то текущие его условия оцениваются предпринимателями как не самые лучшие. Однако деловые круги положительно оценили наличие коммуникаций и рост спроса на готовую продукцию.