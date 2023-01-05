Количество участников Astana Hub демонстрирует стремительный рост. За прошлый год на его площадке зарегистрировались более двухсот зарубежных IT-компаний из 400 новых. Общее число резидентов Astana Hub достигло тысячи, а совокупная годовая выручка преодолела отметку в 200 млрд тенге. Об этом сообщил Генеральный директор Международного технопарка Магжан Мадиев.

Он отметил, что в основном айти-продукты компаний направлены на выход на мировые рынки. К 2025 году поставлена задача увеличить долю отечественного айти-экспорта в денежном выражении до 500 млн долларов. Для этого хабом разработана специальная акселерационная программа. За 2022 год ее прошли 35 стартап-проектов.

Магжан Мадиев, Генеральный директор Международного технопарка Astana Hub:

– Очень много у нас компаний представлено из России, Кыргызстана, Украины, Монголии, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и так далее. Есть компании из США, Индии, Южной Кореи, Сингапура, около 800 компаний из 1000 – это казахстанские компании. Они в основном работают на разных международных рынках, в основном это рынки Северной Америки, Юго-Восточной Азии и так далее.

Также Astana Hub принимает участие в подготовке кадров для развития айти-индустрии. К 2025 году Касым-Жомарт Токаев поручил обучить не менее ста тысяч таких специалистов. И пятая часть из них получит знания и прокачает навыки по программе Tech Orda, разработанной на базе международного технопарка.

Магжан Мадиев, Генеральный директор Международного Технопарка Astana Hub:

– Три тысячи студентов получат по 600 тысяч тенге на их обучение в айти-школах. В этом году уже началось обучение 3068 студентов, в следующем году по плану будет запущено 4000 студентов. Всего за 4 года стоит задача поддержать 20 тысяч специалистов.