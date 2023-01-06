Перевалка грузов через морские порты Казахстана увеличилась на 19%. Таков рост показателей за 11 месяцев 2022-го в сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны.

По словам экспертов, объемы будут расти и дальше, в частности, после включения морских врат Республики в состав Специальной зоны «Морпорт Актау».

Сейчас этот вопрос прорабатывается. В перспективе же это позволит также повысить привлекательность инфраструктурных проектов в портах для инвесторов. Отметим, по данным профильного ведомства, в Республике также почти на четверть увеличились объемы контейнерных перевозок. Растут и показатели грузооборота на железных дорогах страны. В целом доля казахстанских предпринимателей на международном рынке перевозки грузов увеличена на 7%.