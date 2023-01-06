Будут ли развивать Горно-металлургический комплекс в Казахстане?

В Казахстане будут повышать инвестпривлекательность и конкурентоспособность горно-металлургического комплекса. Для этого в ближайшие годы Правительство примет ряд мер. Это восполнение минерально-сырьевой базы, упрощение и автоматизация бизнес-процессов на единой платформе недропользователей, а также углубление переработки базовых металлов до готовой продукции.

Вопросы развития отрасли обсудили на заседании Совета отечественных предпринимателей. По словам Алихана Смаилова, планируемые государством меры и предложения бизнеса по развитию комплекса будут отражены в отраслевых концепциях на предстоящий пятилетний период.

Между тем глава Мининдустрии Марат Карабаев добавил, что Казахстан занимает лидирующие позиции в мире по запасам полезных ископаемых. Доля сектора в ВВП Республики составляет 8,5%. В прошлом году в сфере было реализовано 19 новых инвестпроектов на 232 млрд тенге. За 11 месяцев объем выпуска продукции увеличился на 17% и превысил 11 трлн тенге.