Заседание оперштаба по подготовке к весенне-полевым работам состоялось в РК

Посевные площади в 2023 году в стране составят более 23 млн гектаров. По данным областных акиматов, они будут идентичны прошлогодним показателям, сообщает Минсельхоз Казахстана. В Республике прошло первое заседание оперативного штаба по подготовке к весенне-полевым работам.

В этом году также планируется увеличение посевных площадей зернофуражных и кормовых культур. Предварительно не менее 18 тысяч гектаров будет засеяно сахарной свеклой. Ожидается рост посевных овощных и бахчевых культур. Также почти на 10 тысяч гектаров возрастут площади риса.

В целом, как сообщает профильное ведомство, государством будут продолжена реализация программ субсидирования растениеводства. В частности, на развитие семеноводства местными бюджетами предусмотрено почти 11 с половиной млрд тенге, на удобрения направят свыше 31 млрд.