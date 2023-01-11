Всемирный банк дал прогноз по росту ВВП РК на 2023 год

В 2023 году ВВП Казахстана составит три с половиной, в 2024-ом – 4 процента. Аналитики Всемирного банка представили свои прогнозы по темпам роста стран в докладе «Перспективы мировой экономики». В сравнении с летними ожиданиями, они, соответственно, на полпроцента меньше и на полпроцента больше, чем предполагалось.

В целом в регионе Европы и Центральной Азии в 2023 году прогнозируется небольшое сокращение темпов роста региональной экономики. Однако в следующем году показатели вновь вырастут – до 2,8%. Экономический спад в регионе оказался менее глубоким, чем изначально предполагалось, добавляют авторы доклада. Положение спасли рост производства, восстановление туризма, меры Правительства по защите населения и предприятий от роста цен на продукты питания и энергоресурсы.

В целом, по мнению экспертов, в 2023 году мировая экономика вырастет на 1,7%. Прогноз Всемирного банка понижен для большей части развитых экономик и почти 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик.