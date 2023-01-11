Почти на 600 млрд тенге запустят агропроекты в РК в 2023 году

В Казахстане запустят агропроекты почти на 600 млрд тенге. Об этом сообщает Минсельхоз республики. Их планируют запустить до конца года, всего – 266 объектов. В ведомстве добавили, что в регионах страны ожидается открытие семи мясокомбинатов стоимостью 3 млрд 700 млн тенге. Общая мощность – 1,7 тысяч тонн продукции в год. Кроме того, планируется запуск 10 проектов на сумму более 77 млрд тенге для птицеводческих хозяйств. Ждут также открытия в этом году в регионах 51 молочно-товарной фермы, 12 молочных заводов и 38 производств по переработке сельхозпродукции. Помимо этого, ожидается ввод двух яблоневых садов, реализация девяти проектов по хранению картофеля, овощей и зерна.



