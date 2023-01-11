Итоги развития экономики за 2022 г. озвучили в Правительстве РК

Казахстан в прошлом году сумел сохранить уверенные темпы роста. Фактором устойчивости отечественной экономики стало развитие обрабатывающей промышленности, строительной отрасли и сельского хозяйства. Основные макроэкономические показатели по всем сферам озвучили главы ведомств на заседании Правительства. Какие задачи на этот год ставит теперь для себя Правительство страны?

Экономика Казахстана наряду с реальным сектором за год укрепилась на 3,1 %. На 8% выросли инвестиции в основной капитал и более чем на треть – внешнеторговый оборот страны. За 11 месяцев он превысил 122 млрд долларов. И если импорт в этом числе составил около 45 млрд долларов, то экспорт – 77 млрд в этой же валюте. При этом поставки обработанных товаров на внешние рынки выросли почти на 34%, достигнув 24 млрд долларов.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

– В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности обеспечен рост производства в машиностроении на 9,4%, в том числе в автомобилестроении – на 19,1% и производстве электрического оборудования – на 22,2%. Кроме того, рост производства зафиксирован в следующих отраслях: продукты питания – на 3,9%, продукты нефтепереработки – на 1,9%, продукции химической промышленности – на 10,2%, напитки – на 11,2%, пластмассовых изделий – на 2,1%, легкой промышленности – на 6%.

Рост экономики уже в наступившем году должен быть не менее 4%. Приоритет в развитии отраслей при этом необходимо отдавать насыщению рынка страны внутренними товарами. Задачи на 2023 год на заседании озвучил Глава Кабмина. Министерствам и областным акиматам Алихан Смаилов поручил до конца года привлечь не менее 24 с половиной млрд долларов инвестиций. Также Правительству предстоит снизить инфляцию в 2 раза до 9,5%, а число занятых в сфере МСБ довести до 3 млн 800 тысяч человек.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

– Развитие предпринимательства является важнейшим фактором устойчивости национальной экономики. Новая регуляторная политика по отношению к бизнесу должна быть понятной и справедливой. В текущем году нужно обеспечить эффективность контроля через автоматизацию систем управления рисками. Важным вопросом является разработка нового Бюджетного кодекса. Нам нужно в текущем году усилить финансовую дисциплину, расширить прозрачность бюджетной системы и повысить эффективность государственных расходов.

Также в этом году в стране продолжится и процесс приватизации. Доля государства в экономике должна уменьшиться до 14,4% ВВП. Для этого за ближайшие 12 месяцев должна быть реализована большая часть Комплексного плана. Контроль за достижением всех запланированных показателей социально-экономического развития возложен на министров и акимов. Общая координация – за вице-премьерами.

Автор: Айгерим Акимжанова