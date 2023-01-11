Госрегулирование цен на газ планируют внедрить в Казахстане

Правительство Казахстана будет регулировать цены на газ. Поправки в законопроект по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа в первом чтении одобрили депутаты Мажилиса. Документ направлен на введение госрегулирования именно розничных цен на «голубое топливо» и на их прозрачность. Также законопроект предполагает сбор информации об оптовом движении сжиженного газа и предусматривает максимальную автоматизацию и цифровизацию всех процессов на его рынке. В частности, в документе уточняется функционал объектов инфраструктуры рынка газа, в том числе производственных комплексов, автозаправок, газонаполнительных пунктов. Усиливается и ответственность местных исполнительных органов за распределение лимитов газа внутри региона. Ожидается, что после оцифровки отрасли процесс распределения будет происходить в информсистеме на основе анализа данных. Все это, отметили депутаты, позволит регулировать рынок.