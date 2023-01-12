Казахстан откроет торговые представительства в пяти зарубежных странах

Казахстан расширяет географию экспорта. К 2025 году страна планирует достичь показателя продвижения несырьевых товаров на рынки зарубежных стран в 41 млрд долларов. Между тем уже в ближайшее время наша республика может поставлять в ОАЭ, Китай, Турцию, Индию и Иран товары на сумму свыше 4 млрд долларов. О необходимости создания торговых представительств в этих 5 государствах заявил Глава кабмина Алихан Смаилов на коллегии Минторговли и интеграции страны.

К слову, по данным ведомства, по итогам 10 месяцев прошлого года экспорт несырьевых товаров составил свыше 21 с половиной млрд долларов. Рост, по сравнению с прошлым годом, составил 35%. Кроме того, участниками экспортного акселератора осуществлены поставки на более чем 260 млн долларов. Помимо этого, отечественным производителям оказывается помощь при выходе на электронные площадки. На одной из популярных платформ сегодня представлено свыше 7 с половиной тысяч товаров. Экспортерами совершено оптовых поставок на более 100 млн долларов.