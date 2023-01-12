Предложения по улучшению инвестклимата рассмотрены в Правительстве РК

Снизить пороговый объем инвестиций для получения господдержки и сократить сроки согласования госорганами заявок на преференции от предпринимателей. В Казахстане для дальнейшего улучшения инвестклимата предлагается реализовать ряд комплексных мер. Предложения рассмотрены на заседании Совета по экономической политике под председательством Премьер-министра страны.

Алихан Смаилов подчеркнул, что основной акцент нужно сделать на мерах по снижению давления на бизнес со стороны правоохранительных органов, также необходимо пересмотреть Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы убрать необоснованные причины для возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей.

В целом, по словам главы миннацэкономики, несмотря на выжидательную позицию инвесторов из-за внешнеэкономической ситуации, наблюдается постепенное восстановление активности. Более того, отмечается рост иностранных вложений в несырьевой сектор республики. Общий же объем инвестиций в основной капитал по итогам прошлого года составил порядка 15 трлн тенге. Это порядка 94 процентов от плана.