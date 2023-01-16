Казахстан и Япония проведут заседание межправительственной комиссии

VIII заседание казахстанско-японской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в Токио. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития нашей страны.

Стороны намерены рассмотреть вопросы партнерства в торгово-инвестиционном направлении, обмена опытом в области автомобилестроения, электроники и электротехники, расширения сотрудничества в сфере зеленых технологий, развития стартапов в информационных технологиях и электронной промышленности. Перспективы взаимодействия планируют обсудить и на заседании комитета по экономическому сотрудничеству.