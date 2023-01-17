Казахстан вошел в ТОП-5 мировых стартапов по диагностике заболеваний мозга

В ТОП-5 мировых стартапов по диагностике заболеваний мозга вошел казахстанский проект. Рейтинг составила австрийская платформа StartUs Insights. В ее базе – данные с более чем 2,5 млн разработок. Выбранные стартапы сосредоточены на исследовании расстройств аутистического спектра, диагностике инсультов, выявлении ранней стадии болезни Альцгеймера и скрининге бессудорожных припадков. Здесь учитывались такие факты, как дата основания, местоположение, привлеченные финансы и другое.

В копилке достижений казахстанского medtech-проекта – не только включение в пятерку лучших мировых разработок по диагностике заболеваний мозга, но и присоединение к Intel – программе для стартапов, разрабатывающих инновационные решения для ускоренных вычислений. Благодаря этому, отечественная команда получит доступ к информации, эксклюзивным учебным занятиям и всей экосистеме в целом, а также может использовать всю вычислительную инфраструктуру, в том числе программные инструменты, кредиты, поддержку экспертов. Мировой гигант поможет казахстанцам и с продвижением. Пока данный стартап – первый и единственный отечественный проект, который участвует в программе.

Жандос Ембергенов, операционный директор:

– Они предоставят нам ментора, они будут помогать полностью улучшить нашу технологию, пусть это будет искусственный интеллект, машинообучение. Помогут использовать их вычислительные мощности. Плюс – бесплтано предоставят свои облачные решения. Это первый этап, когда они помогают технически. Но у них есть другие акселераты.

Отметим, что казахстанская разработка в сфере медицинских технологий способна распознать инсульт в течение 10 минут. Проект сейчас успешно работает в 26 специализированных центрах республики. В планах – установить программное обеспечение во всех таких учреждениях страны. Отметим, отечественный стартап в пилотном режиме работает и в больницах Узбекистана.

Жандос Ембергенов, операционный директор:

– Человек с подозрением на инсульт поступает в инсультные центры либо в другую клинику, где у нас есть МРТ и КТ. Этому пациенту делают снимок на КТ-аппарате. Этот КТ-аппарат автоматически отправляет этот снимок к нам на сервер. Алгоритм в течение 3 минут анализирует этот снимок и отправляет результаты на мобильное приложение, или в ДЕСТОП-приложения врачей и радиологов.

Теперь казахстанские разработчики искусственного интеллекта для медицины нацелились на инвестиционный рынок США. Они надеются получить поддержку среди стартап-сообщества.