143 млрд тенге выделят на развитие сел в 2023 году

143 млрд тенге выделят в Казахстане в этом году на развитие сёл. В 736 населенных пунктах будут реализованы полторы тысячи проектов. Их направят на улучшение качества дорог, модернизацию ЖКХ, социальной инфраструктуры, строительство объектов образования, здравоохранения, а также культуры и спорта.

В приоритете – обеспечение сел чистой питьевой водой. О реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» на заседании Правительства рассказал министр Нацэкономики Алибек Куантыров.

По его словам, повышение качества жизни сельчан и создание для них комфортной среды предусмотрены в разработанном проекте Концепции развития сельских территорий. Она рассчитана на 2023-2027 годы. За это время 3,5 тысячи сел с высоким потенциалом развития должны быть доведены до параметров Системы региональных стандартов.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

– В целом Концепция будет состоять из следующих подходов: институционального обеспечения, сокращение диспропорций в предоставлении базовых услуг за счет интенсивного развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также повышение уровня доходов сельского населения путем развития АПК, стимулирования развития предпринимательства и сельхозкооперации.