Минсельхоз РК: Более 5 млн гектаров сельхозземель возвращено государству

В 15 из 17 регионов Казахстана не хватает пастбищ для выпаса скота. Этот вопрос особенно остро стоит в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской и Атырауской областях. Причина – высокие темпы роста поголовья. Для решения вопроса предпринимаются различные меры. О них в Правительстве рассказал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев.

Прежде всего, отметил министр, это возврат в собственность государства неиспользуемых земель. В прошлом году было отозвано свыше 5 млн гектаров, столько же планируют вернуть и в этом. Также для увеличения пастбищных земель проводятся мероприятия по предотвращению их деградации, улучшению кормовой базы, а с прошлого года – цифровизация сельхозугодий, подчеркнул глава ведомства. На смарткарте размещена информация о контурах, дорожной сети, гидрографии, объектах инфраструктуры. Завершат ее наполнение, подчеркнул Карашукеев, до 2024 года. Также рассказал министр и о новом геосервисе с открытыми данными о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках.

Ербол Карашукеев, Министр сельского хозяйства РК:

– Общедоступная интерактивная карта будет являться ориентиром гражданам для подачи заявления в МИО о предоставлении права на сельхозземли и послужит своевременному вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозземель, а также обеспечению жителей необходимыми участками для занятия сельским хозяйством в целом. Также следует полагать, что внедрение интерактивной карты в значительной мере даст социальный эффект и положительно скажется на оценке населения к проводимой работе государственного аппарата по возврату неиспользуемых земель.

В целом в республике наблюдается положительная динамика обеспечения пастбищами, отмечают в профильном ведомстве. Так, за последние 2 года удалось сократить нехватку до почти 9 млн гектаров. Общая же площадь пастбищных угодий в стране превысила 180 млн гектаров.