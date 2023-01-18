К. Токаев принял участие в инвестиционном круглом столе «Казахстан – ОАЭ»

Расширение товарооборота, укрепление экономических и транспортных связей. Перспективные проекты в агропромышленном комплексе, зеленых и исламских финансах. Эти и другие вопросы обсудили участники инвестиционного круглого стола «Казахстан – ОАЭ». Мероприятие проходило с участием Президента Республики Касым-Жомарта Токаева.

600 млн долларов. Столько составил товарооборот между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам прошлого года. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил динамичное сотрудничество, отметив, что партнёрство между странами основывается на огромном экономическом потенциале и деловых интересах, а также взаимном уважении и общих ценностях.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– Между нашими странами установлены и уже более 30 лет поддерживаются образцовые отношения. Неслучайно ОАЭ являются нашим ключевым региональным торгово-экономическим партнером. ОАЭ инвестировали около 3 млрд долларов в Казахстан, а Казахстан инвестировал более миллиарда долларов в Эмираты. К концу 2022 года товарооборот между нашими странами составил 600 млн долларов. Это большое достижение. Но есть еще куда стремиться!

Глава государства назвал ключевые области, в которых Казахстан и Эмираты могли бы еще больше укрепить сотрудничество. По его словам, наша страна возлагает большие надежды на партнерство в области сельского хозяйства. Он подчеркнул, что Казахстан готов производить и поставлять органическую сельхозпродукцию на рынок ОАЭ и пригласил как уже работающие в республике, так и другие эмиратские компании инвестировать в пищевую промышленность. Говорил Касым-Жомарт Токаев и о транспортном потенциале республики. По мнению Главы государства, Казахстан открывает прямой выход на миллиардные рынки, включая Евразийский экономический союз, Центральную Азию и Китай.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

– Центральная Азия – большой и динамично развивающийся регион с высокими темпами роста и большим будущим. Мы планируем построить целый ряд трансграничных торговых и логистических центров для укрепления нашей торговли и связей в Центральной Азии. Кроме того, Казахстан – большая страна, которая нуждается в качественных дорогах. Вместе с нашими соседями и Европейским Союзом мы работаем над созданием «Цифрового транспортного коридора». Наша цель – устранить все существующие барьеры и надежно соединить Восток и Запад, Север и Юг. Мы считаем, что эмиратские компании, безусловно, могут извлечь выгоду из этого роста и укрепления взаимосвязей. Именно поэтому я полностью поддерживаю сотрудничество с Abu Dhabi Ports по созданию морской и портовой инфраструктуры в нашей стране.

Помимо этого, наша страна стремится стать региональным технологическим хабом в Центральной Азии. В республике активно проводится цифровизация экономики, госуслуг. Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на то, что Казахстан активно работает над созданием сильного финансового сектора мирового уровня. В МФЦА сегодня базируются 1700 компаний из 64 стран. Президент выразил надежду на то, что экономическое партнерство между нашими странами продолжит расширяться. Правительство готово оказать поддержку бизнесу. Кроме того, Глава государства пригласил арабских инвесторов принять участие в международном форуме в Астане. Мероприятие намечено на июнь этого года.