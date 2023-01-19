Обучающий курс для экспортеров запустили в РК

Обучающий курс для казахстанских экспортеров запустили на платформе QazTrade Аcademy. Занятия посвящены автомобильным транзитным маршрутам. На них предприниматели могут узнать об исторически сложившихся логистических направлениях для поставщиков из Центральной Азии, а также основных проблемах, возникающих у бизнеса по пути следования товара и особенностях приграничной инфраструктуры.

Напомним, серию образовательных курсов для экспортеров запустили еще в прошлом году международный торговый центр совместно с Министерством торговли и интеграции республики и Центром торговой политики. Обучение уже прошли около 100 представителей среднего и малого бизнеса по 4 основным темам – это «Правила международной торговли», «Процесс экспорта», «Требования рынка ЕС», «Качество и соответствие». Курс, отмечают в Минторговли и интеграции, доступен бесплатно на специализированной образовательной платформе.