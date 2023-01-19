Промышленные объекты: 194 проекта реализуют в Казахстане

Промышленные объекты на более чем 1 трлн тенге будут введены в этом году в Казахстане. В целом планируется реализовать 194 проекта. Для этого в стране намерены принять отраслевые планы и региональные программы импортозамещения. По данным Мининдустрии, по итогам прошлого года в республике были реализованы 160 проектов стоимостью в 2 трлн тенге.

В целом сектор продемонстрировал рост на более чем один процент. В обрабатывающей промышленности объем производства вырос на 3,4%. Рост, превышающий 100-процентные показатели, зафиксирован практически во всех отраслях – машиностроении, цветной металлургии, химии, в легкой промышленности и в производстве стройматериалов.

На заседании коллегии ведомства Премьер-министр республики обозначил необходимость расширения пула индустриальных проектов. При этом акцент должен быть сделан на импортозамещении. По словам Алихана Смаилова, развивать нужно горнодобывающую отрасль и активизировать работу по созданию новых производств в проминдустрии.