Сенат вернул в Мажилис закон о цифровых активах

Закон о цифровых активах и пакет сопутствующих поправок к нему вернули на доработку в Мажилис депутаты Сената Парламента. В заключении, подготовленным Комитетом по финансам и бюджету, подчеркнута необходимость внесения ряда изменений. Это конкретизация наименований подвидов лицензий на осуществление деятельности цифровых майнеров, а также исключение норм закона, касающихся рекламы их деятельности. Кроме того, необходимо также уточнение введение сроков в действие норм закона. В целом, подчеркнули депутаты, документ направлен на создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в стране.

К слову, также сенаторы вернули мажилисменам со своими поправками законопроект по вопросам цифровых активов, информатизации и судебного администрирования. По словам депутатов, эти законы позволят сформировать легальный рынок цифровых активов в стране и привлечь больше инвестиций в отрасль.

Сергей Карплюк, Депутат Сената Парламента РК:

– Законом также предусматривается нормы, согласно которым казахстанские цифровые майнеры с 2024 года обязуются реализовывать 50% полученных доходов от цифрового майнинга на биржах, которые зарегистрированы на территории МФЦА. С 2025 года этот объем увеличится до 75%, тем самым данная норма позволит повысить рентабельность бирж МФЦА. В целом реализация Закона «О цифровых активах в Республике Казахстан» и остальные сопутствующие к нему законы дадут импульс правовому регулированию цифрового майнинга и создания в Казахстане экосистемы по цифровым активам.