Алихан Смаилов: Турция – важный стратегический партнер для Казахстана

Турецкий инвестор примет участие в тендере на строительство ТЭЦ в Кокшетау. Представитель компании «Гап Иншаат» Ченгель Ази на встрече с Премьер-министром республики Алиханом Смаиловым в Астане назвал этот проект перспективным и, в целом, заявил о намерении компании расширить свои инвестиции в республику.

В свою очередь глава кабмина отметил, что Турция – важный стратегический партнер для Казахстана, и Правительство приветствует реализацию новых взаимовыгодных проектов.

Эту возможность рассматривает еще одна турецкая компания Alarko Holding. Ее президент Йылдыз Умит Нури на встрече с казахстанским Премьер-министром обсудил перспективы реализации новых инвестпроектов в сферах энергетики, ж/д - и автодорожного строительства, очистки воды и переработки отходов.

Глава Правительства же, в свою очередь, отметил большую значимость участия компании в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов в Казахстане, в частности, в строительстве БАКАД в Алматинской области.