$31 млрд превысил объем взаимной торговли между РК и Китаем в 2022 году

Рекордных показателей достиг объем взаимной торговли между Казахстаном и Китаем. За 2022 год он превысил 31 млрд долларов. Об этом сообщает Посольство нашей страны в Поднебесной. Высокая динамика роста товарооборота в основном достигнута за счет увеличения поставок в КНР сельскохозяйственной продукции, сырьевых энергетических продуктов и химических товаров.

Как отмечают эксперты, при сохранении дальнейшей положительной динамики, договоренность на уровне глав двух государств по увеличению товарооборота до 35 млрд долларов к 2030 году может быть реализована гораздо раньше намеченного срока.