Глава Государства принял президента Air Astana Питера Фостера

О ходе подготовки Air Astana к IPO в 2024 году Главе государства рассказал президент компании Питер Фостер. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об операционных и финансовых показателях авиакомпании за прошлый год и о перспективных планах – вплоть по 2027 год.

Так, Air Astana планирует дальнейшее расширение авиапарка самолетами нового поколения семейства Airbus A320 и Boeing 787 Dreamliner. Их поставка запланирована на 2025 год. Авиалайнеры позволят расширить географию полетов. Отметим, также в ходе встречи была обсуждена ценовая политика авиакомпании по стимулированию роста пассажиропотока.