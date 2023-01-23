Казахстан намерен уйти от импортозависимости по сахару

Уйти от импортозависимости по сахару намерен Казахстан. Страна будет наращивать собственное производство этой продукции. Для этого в республике утвердили комплексный пятилетний план. Его реализация стартует с этого года, всего предусмотрено проведение 33 мероприятий. Об этом на расширенном заседании коллегии Минсельхоза сообщил заместитель Главы ведомства Рустем Курманов. По его словам, привлечение инвестиций – одна из ключевых задач по обеспечению продбезопасности в стране. Эту работу проводят во всех регионах, где были подписаны дорожные карты по реализации инвестпроектов в сфере АПК. Так, например, в прошлом году введено было в эксплуатацию 270 таких объектов. Их общая сумма превышает 240 млрд тенге. В целом по результатам прошлого года объем инвестиций в основной капитал сельхозотрасли увеличился почти на 7% и составил 853 с половиной млрд тенге.

Рустем Курманов, Вице-министр сельского хозяйства РК:

– Отдельно хотелось бы остановиться на положительном опыте Северо-Казахстанской области по финансированию крупных и высокопроизводительных инвестиционных проектов в сфере АПК через социально-предпринимательскую корпорацию. Благодаря этому механизму, за 2 года в Северном Казахстане построена 21 молочно-товарная ферма. В результате порядка 648 тыс. тонн молока или 10,3% всего молока по стране производит Северо-Казахстанская область. То есть Северный Казахстан сделал качественный рывок в производстве молока. Таким образом, если мы будем тиражировать данный опыт по индустриальному производству необходимых продтоваров, то у нас есть реальная возможность обеспечить внутренний рынок молочными продуктами, мясом птицы, сезонными овощами и фруктами.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан по итогам прошлого года поднялся сразу на 9 позиций в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности. Наша страна из 113 государств мира заняла 32 позицию. К слову, оценивают в этом рейтинге такие показатели, как финансовая доступность, качество и безопасность продукции и другие.