Программа «Экспортная акселерация-2023» стартует в Казахстане

В Казахстане стартует программа «Экспортная акселерация-2023». По данным Минторговли и интеграции, в ее рамках будут отобраны 110 отечественных компаний с наибольшим экспортным потенциалом. Им будет оказана помощь в освоении новых рынков через международные торговые площадки.

Так, в этом году перечень приоритетных стран для товаров, выпущенных в Казахстане, значительно расширился. Помимо традиционных стран для казахстанского экспорта, как Россия, Китай, Узбекистан, Азербайджан, производителям отечественных товаров будут предложены рынки Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Вьетнама.

Отметим, по итогам 2022 года участники программ QazTrade заключили долгосрочные контракты на сумму более 700 млн долларов. Их продукция сегодня успешно экспортируется на рынки России, Китая и стран Центральной Азии, Ближнего Востока.