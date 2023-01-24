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Экспорт подсолнечного масла вырос в 2,5 раза
  • 24.01.2023, 16:00
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Экспорт подсолнечного масла вырос в 2,5 раза

Экспорт отечественного подсолнечного масла увеличился за год сразу в 2,5 раза. В зарубежные страны Казахстан отправил почти 40% этого товара. По данным портала Энерджипром, реализация масла внутри республики выросла незначительно. Однако, как отмечают аналитики, рост объемов производства позволил  полностью удовлетворить спрос как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В целом по итогам 2022 года в Казахстане произвели на 62% больше масла, чем годом ранее. При этом основной рост пришёлся на сегмент нерафинированного масла. Отметим, ряд факторов, в том числе удорожание сырья, привели к тому, что цены на продукцию подскочили за год на 17%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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