Экспорт подсолнечного масла вырос в 2,5 раза

Экспорт отечественного подсолнечного масла увеличился за год сразу в 2,5 раза. В зарубежные страны Казахстан отправил почти 40% этого товара. По данным портала Энерджипром, реализация масла внутри республики выросла незначительно. Однако, как отмечают аналитики, рост объемов производства позволил полностью удовлетворить спрос как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В целом по итогам 2022 года в Казахстане произвели на 62% больше масла, чем годом ранее. При этом основной рост пришёлся на сегмент нерафинированного масла. Отметим, ряд факторов, в том числе удорожание сырья, привели к тому, что цены на продукцию подскочили за год на 17%.