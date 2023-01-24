План развития Абайской области рассмотрели в Правительстве

Железнодорожный участок «Аягоз-Бахты-граница Китая», горно-обогатительный комбинат, разработка месторождения меди, строительство «сухого» порта, логистического парка и возведение современной ТЭЦ. Эти и другие проекты, предусмотренные комплексным планом по развитию Абайской области, представили на заседании Правительства Казахстана.

Документ рассчитан на 2023-2027 годы и включает в себя свыше ста мероприятий. Это в том числе и реализация инвестпроектов, развитие жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, экологии. Всего за 5 лет в экономику региона планируется привлечь 1,9 трлн тенге, главным образом, частных инвестиций. Выполнение задач плана позволит обеспечить рост объемов промышленности и валовой продукции сельского хозяйства в 1,5 раз, инвестиций в основной капитал – в 3,5 раза.