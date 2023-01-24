К. Токаев принял Главу Республики Саха

Перспективы развития взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Республикой Саха в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах, а также в цифровизации обсудили Касым-Жомарт Токаев и Айсен Николаев.

Глава нашего государства отметил, что взаимодействие сказывается на показателях взаимной торговли. Так, товарооборот между регионами существенно вырос, и Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении отношений.

В свою очередь, Айсен Николаев рассказал о готовности Республики Саха взаимодействовать с казахстанскими компаниями в торговле промышленной продукцией, минеральными ресурсами и ювелирными изделиями. Привлекает регион и сотрудничество в области цифровых технологий, креативной индустрии и кинематографа.