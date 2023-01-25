Механизм программы льготного автокредитования пересмотрят в РК

В Казахстане пересмотрят механизм программы льготного автокредитования. Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, очередной ее запуск ожидается до конца месяца. Сумма выдаваемого кредита должна быть до 10 млн тенге. Стоимость же самого автомобиля не должна превышать 15 млн. Такие меры, по словам министра, предусмотрены для того, чтобы авто стало доступным для населения.

Что касается дефицита транспорта, то для решения этой проблемы планируется увеличить производство автомобилей на 30%. Кроме того, в Казахстане создадут единую платформу по льготному автокредитованию, где граждане смогут отслеживать наличие доступных автомобилей и свою очередь за займом.

Марат Карабаев, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

– В фонде развития промышленности говорят, в целом, о пересмотре механизма программы. Раньше сначала обращались в адрес автосалонов, потом шли в банк. Теперь казахстанцы могут сначала обратиться в фонд развития промышленности, где будет введена электронная очередь, а уже затем идти в автосалоны. Там они должны будут в течение двух месяцев подобрать подходящий автомобиль. Сейчас этот механизм разрабатывают совместно автопроизводители и фонд развития промышленности.